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Овчинников: почему Сербия – один из фаворитов ЧМ? Перед ЧМ-2018 сказал, что выиграет Хорватия. Мне задали тот же вопрос

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Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о фаворитах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Фото: Чемпионат.com
– Назову Бразилию, Сербию и Германию. Почему Сербия? Когда я сказал перед ЧМ-2018, что его выиграет Хорватия, мне задали тот же вопрос. Посмотрим, – приводит слова Овчинникова RT.

Чемпионат мира по футболу 2022 года, проходящий в Катаре, стартовал уже вчера. Хозяин ЧМ играл со сборной Эквадора и уступил им со счетом 0:2. Оба гола забил нападающий эквадорцев Эннер Валенсия, выступающий за турецкий клуб "Фенербахче". Сборная Сербии по результатам жеребьевки оказалась в одной группе с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на этом турнире сербы проведут в ближайший четверг, 24 сентября. Их соперником станет сборная Бразилии – один из главных фаворитов ЧМ-2022.


Овчинников Чемпионат Мира Сборная Сербии
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