– Могу только подтвердить свои слова о том, что Карпин – топ-тренер. Все очень нравится в сборной, хорошая атмосфера. Ребята приезжают счастливыми играть за свою страну. Все замечательно, – передает слова Макарчука Sport24.
Сборная России на прошедшей неделе провела два товарищеских матча – со сборной Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября). Обе игры прошли без забитых мячей. Защитник футбольного клуба "Сочи" Артем Макарчук принял участие в обеих встречах – с Таджикистаном вышел в основном составе, с Узбекистаном появился со скамейки запасных, заменив защитника "Зенита" Вячеслава Караваева на 63-й минуте. После двух нулевых ничьих футболисты сборной России возвращаются в свои клубы, чтобы сыграть оставшиеся матчи группового этапа Кубка России и отправиться в отпуск.
Макарчук: могу только подтвердить слова о том, что Карпин – топ-тренер. Ребята приезжают счастливыми играть за страну
Защитник "Сочи" и сборной России Артем Макарчук поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.
Фото: РФС