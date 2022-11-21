"Промес? Не время говорить о нём. Мы выиграли первую игру и это самое важное. Он лучший бомбардир в России и мог бы нам помочь? Мне действительно нечего больше сказать по поводу Квинси", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, Промес не попал в финальную заявку Нидерландов на текущий чемпионат мира, который проходит в Катаре. 30-летний форвард отметился 14-ю голами в 16 матчах чемпионата России и делит лидерство в списке бомбардиров с Владимиром Сычевым из "Оренбурга".
Нидерланды сегодня оказались сильнее сборной Сенегала – 2:0.
Футболист сборной Нидерландов Янссен – о Промесе: сейчас не время говорить о нём
Форвард сборной Нидерландов Винсент Янссен высказался об отсутствии в составе национальной команды на чемпионате мира 2022 нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"