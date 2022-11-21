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Ван Гал – о победе над Сенегалом: Нидерланды были не очень хороши, в команде царило напряжение

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился впечатлениями от матча национальной команды против Сенегала на чемпионате мира в Катаре.
Фото: Getty Images
"Мы не были очень хороши, это так. Сборная Нидерландов может стать лучше. Я ощущал, что в команде царило напряжение. Что касается Нопперта, он не ошибся. Это был хороший выбор. Нопперт по-прежнему наш основной голкипер", — цитирует ван Гала NOS.nl.

Матч первого тура групповой стадии мирового первенства между командами Нидерландов и Сенегала завершился уверенной победой голландцев – 2:0. Оба мяча были забиты после 80-й минуты встречи. Победным стал гол полузащитника Коди Гакпо.

25 ноября сборная Нидерландов сыграет против Эквадора, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.


Сборная Нидерландов ван Гал Сборная Сенегала
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