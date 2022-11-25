- Никто от такого не застрахован. Это спорт, это футбол. Здесь никто никому ничего уступать не будет. А сборной Катара нужно было лучше подготовиться, команда-то не слабая. Они хозяева чемпионата мира, они должны были подготовиться, как это сделала наша сборная в 2018 году, - передает слова Газзаева "Спорт День За Днем".
Сборная Катара не вышла из группы на домашнем Чемпионате мира-2022 и завершит свое выступление по итогам группового этапа. В двух стартовых турах катарцы потерпели два поражения с общим счетом 1:5, уступив сборным Эквадора (0:2) и Сенегала (1:3). На Чемпионате мира-2018 в России наша сборная под руководством главного тренера Станислава Черчесова одержала на групповом этапе две победы - над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), а в плей-офф дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти будущему финалисту сборной Хорватии (2:2, пен. 3:4).
Газзаев: сборная Катара должна была подготовиться к чемпионату мира, как сборная России в 2018 году
Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал неудачное выступление сборной Катара на домашнем Чемпионате мира-2022.
Фото: AFP