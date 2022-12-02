Ельцин Техеда: мне нравится мое имя. С политической карьерой Ельцина не знаком. Просто знаю, кто это такой

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда признался, что не знаком с политической карьерой первого президента России Бориса Ельцина.
– С политической карьерой Ельцина не знаком. Просто знаю, кто такой Ельцин. Мне нравится мое имя. Не знаю, кто именно из моих родителей решил меня так назвать, – приводит слова Техеды "СЭ"
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Во вчерашнем матче между сборными Коста-Рики и Германии в финальном (третьем) туре чемпионата мира по футболу-2022 Ельцин Техеда забил один из двух мячей своей команды в ворота немецкой сборной. Немцы по итогу добились победы со счетом 4:2, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ, который прямо сейчас проходит на территории Катара. Сборная Германия вместе с Коста-Рикой покидают чемпионат мира, из их группы в 1/8 финала вышли японцы (с первого места) и испанцы (со второго). В следующем раунде Япония сыграет с Хорватией, а Испания – с Марокко.