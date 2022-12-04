Савичев – о вылете Германии с ЧМ-2022: немцам без сосисок с пивом и футбол не футбол

Экс-футболист сборной СССР Юрий Савичев поделился мнением о выступлении сборной Германии на чемпионате мира 2022.
"Немцы сразу получили холодный душ на голову. А в последнем туре уже от себя не зависели. Тут, в Германии все недовольны сборной… Видите, немцы — такой народ, им без сосисок и пива и футбол не футбол. Отсюда и результат", - цитирует Савичева "РБ Спорт
".
Напомним, сборная Германии впервые в своей истории на двух чемпионатах мира подряд не смогла преодолеть групповой этап. На текущем розыгрыше мирового первенства немцы стали третьими в группе Е и пропустили вперед команды Испании и Японии. "Бундестим" записала себе в актив 4 очка по итогам трех туров.