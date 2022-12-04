Ондуа – о бутсах с флагом России: люди говорили плохие слова, угрожали

Российский полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о реакции общественности на его бутсы с флагом РФ.
"Люди говорили плохие слова. Угрожали. В какой?то момент моя мама увидела все, что пишут в СМИ. Ей стало больно, что люди меня не знают и говорят про меня такие вещи. Есть родина: в Камеруне я родился, а в России я открыл глаза и стал таким, какой я есть сегодня", - цитирует футболиста "Матч ТВ
".
Напомним, Ондуа имеет российское гражданство – он является воспитанником "Локомотива
".
Хавбек принимал участие в текущем розыгрыше чемпионата мира, который проходит в Катаре, в составе сборной Камеруна. На матч первого тура против Швейцарии Ондуа вышел в бутсах, на которых изображен флаг России.
Камерун по итогам группового этапа не смог попасть в плей-офф – национальная команда набрала 4 очка в трех турах.