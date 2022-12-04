Аканджи: у нас отличная база, всё близко – в России было по-другому. В этом ЧМ-2022 лучше

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи сравнил чемпионат мира 2022 в Катаре с предыдущим розыгрышем турнира в России.
"У нас отличная база, отличное поле, всё близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого чемпионата мира", — цитирует Аканджи "Чемпионат
".
Швейцария набрала 6 очков по итогам трех туров в группе G – переиграла Камерун (1:0) и Сербию (3:2), но уступила Бразилии (0:1).
В 1/8 финала чемпионата мира швейцарцам предстоит сыграть против сборной Португалии, которая заняла первое место в квартете H с командами Южной Кореи, Уругвая и Ганы.