Бракамонте: Аргентина – будущий чемпион мира! Какая к черту здесь еще нужна аналитика? Мы разберемся с Нидерландами

Бывший нападающий "ФК Москва" Эктор Бракамонте высказался о результатах сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.
– Это Месси! Это Аргентина! Эта команда – будущий чемпион мира! Какая к черту здесь еще нужна аналитика? Мы разберемся с Нидерландами, но сейчас будем праздновать успех в матче с Австралией, – передает слова Бракамонте Sport24
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Сборные Аргентины и Австралии встречались между собой позавчера, 3 декабря 2022 года, в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Аргентинцы добились победы со счетом 2:1, голами в их составе отличились Лионель Месси и Хулиан Альварес. В четвертьфинале аргентинская сборная встретится с Нидерландами, которые в своем матче взяли верх над США (3:1). Их игра состоится в ближайшую пятницу, 9 декабря, в 22:00 по московскому времени.