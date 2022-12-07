Экс-игрок ЦСКА Новиков: нет интереса к чемпионату мира, в котором настолько сильно присутствует политика

Экс-голкипер ЦСКА
Валерий Новиков высказал мнение о проходящем в эти дни Чемпионате мира-2022 в Катаре.
- Я матчи практически не смотрю. Нет интереса к чемпионату, в котором настолько сильно присутствует политика. Раньше это можно было назвать праздником футбола, но сейчас лично мне это смотреть неинтересно. Если бы нашу сборную не отстранили от матчей - тогда да, было бы увлекательно следить за мундиалем, но не в этом случае, - цитирует Новикова "РБ Спорт
".Сборная России
под руководством главного тренера Валерия Карпина осенью 2021 года заняла второе место в отборочной группе УЕФА к Чемпионату мира-2022 в Катаре и в марте 2022 года должна была встретиться в Москве в стыковом полуфинале за путевку на ЧМ со сборной Польши. В феврале 2022 года польская футбольная федерация заявила о бойкоте этой игры по политическим причинам. На фоне этого УЕФА и ФИФА приняли неспортивное решение отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой, в результате чего поляки без борьбы оказались в домашнем стыковом финале и вышли на ЧМ, победив со счетом 1:0 пробивавшуюся через стыковой полуфинал с командой Чехии сборную Швеции.Неспортивно-политический фарс, выставка скандалов, лжи и лицемерия. Почему я не буду смотреть ЧМ-2022 в Катаре