Валерий Газзаев: у Португалии хорошая команда, если Роналду остается в запасе. Уверен, они войдут в четверку лучших

Бывший главный тренер московского ЦСКА
и сборной России
Валерий Газзаев высказался о матче Португалия – Швейцария в 1/8 финала ЧМ-2022.
– Португалия просто уничтожила Швейцарию. Складывалось ощущение, что профессиональная команда играла с командой любителей. У Португалии хорошая команда, если Роналду остается в запасе. Уверен, они войдут в четверку лучших команд ЧМ-2022, – передает слова Газзаева "Чемпионат"
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Сборные Португалии и Швейцарии встречались между собой вчера, 6 декабря 2022 года, в 22:00 по московскому времени. Их встреча проходила в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022, который проходит в это время в Катаре. До этого португальцы вышли из группы с первого места, опередив национальные команды Южной Кореи, Уругвая и Ганы. Швейцарцы прошли дальше со второго места в квартете с Бразилией, Сербией и Камеруном. В матче Португалия – Швейцария однозначно победили первые (6:1). Забитые мячи со стороны португальцев на счету Рамуша (хет-трик), Геррейру, Леау и Пепе. Со стороны швейцарцев единственным голом отличился Аканджи. В четвертьфинале сборная Португалии встретится с Марокко, которая вчера обыграла Испанию в серии пенальти.