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Гаджиев - о возможном переходе из УЕФА в АФК: лучше играть в Азии, чем вообще не играть

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Экс-главный тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев высказался о возможном выходе РФС из УЕФА и вступлении в Азиатскую конфедерацию.
Фото: РФС
- При принятии решения нужно всё тщательно взвесить. Изучить все регламенты ФИФА, оценить риски. Поменять конфедерацию можно, но затем вряд ли удастся вернуться в лоно УЕФА. В краткосрочной перспективе какие-то проблемы подобный шаг поможет решить, но что будет в долгосрочной? Конечно, лучше играть в Азии, чем вообще не играть. Тем более, что ЧМ-2022 показал заметный прогресс футбола в этом регионе, - передает слова Гаджиева "Спорт уик-энд".

В ноябре 2022 года президент РФС Александр Дюков сообщил об обсуждении в своей организации возможного перехода России из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию. Ранее, в феврале 2022 года, УЕФА и ФИФА приняли неспортивное политическое решение об отстранении от международных соревнований под своей эгидой всех российских клубов и сборных. В результате этого сборная России не приняла участие в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре и очередном розыгрыше Лиги наций УЕФА, а также не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Чемпионата Европы-2024, что автоматически означает недопуск и на сам турнир. В 2022 году сборная России смогла провести только три товарищеских матча с командами из Азии - сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).


РФС Сборная России ФИФА УЕФА АФК Гаджиев
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