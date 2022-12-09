Их осталось восемь. Оцениваем шансы команд на выход в полуфинал ЧМ-2022

Rusfootball.info рассказывает о четвертьфинальных матчах чемпионата мира в Катаре.

Бразилия — Хорватия (70% / 30%)

Нидерланды — Аргентина (50% /50 %)

Франция — Англия (60% / 40%)

Португалия — Марокко (65% / 35%)

Уже сегодня, 9 ноября, на чемпионате мира 2022 года в Катаре определится первая полуфинальная пара. На турнире осталось всего восемь команд. И перед стартом четвертьфиналов мы решили порассуждать о шансах участников на выход в плей-офф.Сборная Бразилии на чемпионат мира в Катар приехала в качестве главного фаворита. И пока бразильцы действительно оправдывают высокий статус, демонстрируя не только результативный, но и качественный футбол.Нет, команда Тите — это не та самая Бразилия, которая забьёт сколько захочет. В первую очередь бразильцы очень строго играют в обороне. Ни в одном из матчей бразильцев на турнире у соперника показатель xG не достиг и 1.00. То есть, соперники сборной Бразилии не наиграли и на один мяч.При этом пентакампеоны весьма неплохо атакуют. Сборная Южной Кореи здесь не даст соврать, остановить такого соперника азиатам было не под силу.Что касается Хорватии, то «шашечные» пока не слишком впечатляют. Да, в Катар они приехали в статусе вице-чемпионов мира, но за четыре года команда сильно изменилась. В целом, даже в матче 1/8 финала с Японией Хорватия совсем не впечатлила. Японцы были ничуть не хуже соперника, но на серию пенальти их совсем не хватило.Очевидно, что в матче с Бразилией Хорватия также будет делать ставку на дополнительное время и 11-метровые удары. В этом компоненте на последних турнирах равным хорватам нет. Не стоит забывать, что на ЧМ-2018 они именно таким образом прошли Данию в 1/8 финала и Россию в 1/4 финала. Естественно, что Бразилия попытается решить все вопросы в основное время. И шансы у команды Тите будут, уж больно хороша в Катаре Бразилия.Букмекеры считают сборную Аргентины фаворитом четвертьфинала с Нидерландами, но спешить с выводами не стоит. На самом деле, в Катаре многие недооценивают оранжевых. Наставник команды Луи ван Гал выбрал единственно правильный вариант развития команды. Да, многие ждут от Нидерландов более яркой игры, но нужно понимать, какие ресурсы есть в распоряжении босса команды. Очевидно, что у Нидерландов не такой сильный состав, как у Бразилии, Франции или Англии.Transfermarkt оценивает его в 587 млн евро. Дешевле состав из участников четвертьфиналов лишь у Хорватии (377 млн евро) и Марокко (241 млн евро). У оранжевых главными действующими лицами являются Коди Гакпо, который пока ещё ничего не добился на европейской сцене, и Мемфис Депай, полирующий лавку «Барселоны».Так что, Луи ван Гал действует именно так, как и должен. Оранжевые не раскрываются и ждут свой шанс на контратаках. Возможно, на групповом этапе команда и могла сыграть более агрессивно, учитывая уровень сопротивления, но Нидерланды играли в свой футбол, для которого сейчас наступает самое подходящее время. По ходу турнира им перестраиваться уже не придётся.Что касается Аргентины, то и команда Лионеля Скалони не демонстрирует какого-то заоблачного футбола. Тем не менее, результат у сборной есть, Лионель Месси в полном порядке. И пока капитан команды тащит сборную на себе, у Аргентины всё получается. Главный вопрос — может ли Месси тащить сборную на протяжении всего турнира? В этом плане у Нидерландов есть преимущество, нет зависимости от одного игрока, да и вообще есть большее разнообразие в игре. Главный вопрос — смогут ли оранжевые остановить Месси или гений вновь протащит Аргентину дальше? Шансы оцениваем в 50 на 50.Transfermarkt оценивает сборную Англии в 1,26 млрд евро. Это — самый дорогой состав среди всех участников чемпионата мира. Конечно, у англичан действительно золотое поколение, а в каждой из линий есть настоящие звёзды (разве что можно спорить о голкипере). Тем не менее, уже за десятилетия выступления на турнирах Англия плотно ассоциируется с неудачами. И главный вопрос — есть ли тот самый комплекс неудачников у команды?Главным турниром англичан должен был стать Евро-2020. Домашний финал — вершина пути команды, но серия пенальти превратилась в катастрофу.В Катаре англичане пока идут по дистанции очень уверенно. Тем не менее, поводы для беспокойства, конечно, есть. Иран довольно легко забил два мяча в матче с Англией, подопечные Гарета Саутгейта не смогли взломать оборону США, да и в игре с Сенегалом, несмотря на счёт (3:0), были свои шероховатости.В этом плане у Франции проблем гораздо меньше. Да, был проигранный матч с Тунисом, но там трёхцветные играли вторым составом. В остальном у французов всё просто здорово. В убийственной форме Килиан Мбаппе, забивает Оливье Жиру, Антуан Гризманн в национальной команде просто преображается. С такой игрой разве кто-то вспоминает, что французы в Катаре не досчитались Карима Бензема, Н’Голо Канте и Поля Погба?В матче с Польшей Франция сыграла просто здорово. С такой игрой трудно не считать подопечных Дидье Дешама фаворитами.Самый менее статусный соперник в четвертьфинале достался португальцам. Тем не менее, недооценивать команду Марокко тоже не стоит. Африканцы на турнире в Катаре пока пропустили лишь один мяч! По игре в обороне Марокко — лучшая команда турнира. Даже испанцы в 1/8 финала практически ничего не могли создать в матче с соперником. Лишь на последних секундах Пабло Сарабиа бил с нулевого угла.При этом пока сложно в полной мере оценить уровень сборной Португалии. Да, они уничтожили швейцарцев, но там уже сама сборная Швейцарии оказалась совсем не готова к матчу. На групповом этапе у Португалии всё было не так радужно. Два пропущенных мяча от Ганы, поражение от Южной Кореи — всё это нужно учитывать.Главный вопрос, касающийся сборной Марокко, заключается в том, каков запас прочности у команды? Смогут ли марроканцы выдать ещё один образцовый матч? Сдержать соперника будет непросто. В любом случае, команда Марокко уже даже перевыполнила план на турнир, но аппетит приходит во время еды.