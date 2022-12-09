Модрич: здорово снова оказаться в полуфинале. В 2018 в России мы уже сотворили историю. Сейчас хотим сделать шаг вперед

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о победе над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
– Здорово снова оказаться в полуфинале. В 2018 в России мы уже сотворили историю, а сейчас хотим сделать шаг вперед. Мы заслужили эту победу, она для нашей страны. Что касается контракта с "Реалом
", то я приму решение после чемпионата мира, – приводит слова Модрича "Матч ТВ"
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Контракт 37-летнего Луки Модрича с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 2023 года. Сборная Хорватия встречалась в своем четвертьфинале ЧМ-2022 с Бразилией вчера, 9 декабря. Основное время команды закончили со счетом 0:0, в рамках дополнительного времени счет в матче открыл лидер бразильской сборной Неймар. Казалось, что дело идет к их победе и выходу Бразилии в полуфинал, но на на 116-й минуте счет сравнял Петкович. Сработала связка из "Динамо
Загреб" – Оршич отдал передачу на Петковичf, который отправил мяч в сетку с помощью рикошета от ноги защитника бразильцев Маркиньоса. Лучшим игроком встречи стал голкипер сборной Хорватии и "Динамо Загреб" Ливакович, который проявил себя и в серии пенальти, благодаря которой Хорватия вышла в полуфинал чемпионата мира-2022. Там ее ждет сборная Аргентины, которая вчера взяла верх над Нидерландами все в той же серии послематчевых пенальти.