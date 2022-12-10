Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Марокко
18:00
ПортугалияНе начат
П1 5.6X 3.5П2 1.75
Англия
22:00
ФранцияНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Ван Дейк: мы были уверены в себе, тренировали пенальти. Но нереально смоделировать полный стадион, болеющий против тебя

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти) на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Фото: REUTERS
– Мы проиграли по пенальти. Это как лотерея. Мы сделали много, вернулись в игру, но нам этого не хватило. Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти. Однако во время тренировок нереально смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Это непросто, было высокое давление, – цитирует ван Дейка "Матч ТВ".

Сборная Нидерландов встречалась в своем четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022 вчера, 9 декабря. Их соперником по турнирной сетке стала Аргентина, которая на стадии 1/8 финала обыграла Австралию в основное время со счетом 2:1. Сами Нидерланды ранее взяли верх над сборной США (3:1). В очном противостоянии Нидерландов и Аргентины дело дошло до серии послематчевых пенальти. Основное время команды закончили со счетом 2:2 – голландцы смогли отыграться и сравнять счет на последней минуте. В дополнительное время забитых мячей не случилось, а в серии пенальти лучше оказались аргентинцы. Их голкипер Эмилиано Мартинес отразил два первых удара со стороны сборной Нидерландов, первый из которых нанес сам Вирджил ван Дейк – капитан и лидер национальной команды.


Ван Дейк Сборная Нидерландов Сборная Аргентины Чемпионат Мира
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Червиченко: Роналду - гиря на яйцах сборной Португалии. Не всем приятно с ним играть 2
Каррера: теперь Франция - главный фаворит чемпионата мира
Мостовой: хотелось бы послушать тех, кто говорил, что ЧМ-2022 неинтересен. То, что было в 1/4 - это фантастика 2
Неймар - о вылете сборной Бразилии: это похоже на ночной кошмар. Мой последний ЧМ? Я не знаю, но ничего не гарантирую
Официально: экс-тренер "Барселоны" Куман снова стал главным тренером сборной Нидерландов 3
Тен Хаг: мы хотим нового будущего "Манчестер Юнайтед", а Роналду не хотел быть его частью 2
Агент Шапи-Сулейманова: все идет к тому, что "Хапоэль" выкупит Магомеда у "Краснодара". Это наилучший вариант 1
Божович: судьи помогают "Спартаку" больше, чем ошибаются против. Кто им мешает стать чемпионами? 10
Metaratings: бывший защитник ЦСКА Васин покинет "Кайрат" 1
UOL: "Интернасьонал" может арендовать Марио Фернандеса у ЦСКА 1
Агент Фернандеса: Марио по-прежнему игрок высокого класса. Он будет востребован, если захочет вернуться
Ван Гал: я не буду продолжать работать тренером сборной Нидерландов. Вчера была моя последняя игра
Божович: если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии
Ван Дейк: мы были уверены в себе, тренировали пенальти. Но нереально смоделировать полный стадион, болеющий против тебя
Божович – о положении "Локомотива": команда развалена на кусочки. Но с ресурсами, которые у них есть, они не вылетят