Ван Дейк: мы были уверены в себе, тренировали пенальти. Но нереально смоделировать полный стадион, болеющий против тебя

Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти) на чемпионате мира-2022 в Катаре.
– Мы проиграли по пенальти. Это как лотерея. Мы сделали много, вернулись в игру, но нам этого не хватило. Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти. Однако во время тренировок нереально смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Это непросто, было высокое давление, – цитирует ван Дейка "Матч ТВ".
Сборная Нидерландов встречалась в своем четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022 вчера, 9 декабря. Их соперником по турнирной сетке стала Аргентина, которая на стадии 1/8 финала обыграла Австралию в основное время со счетом 2:1. Сами Нидерланды ранее взяли верх над сборной США (3:1). В очном противостоянии Нидерландов и Аргентины дело дошло до серии послематчевых пенальти. Основное время команды закончили со счетом 2:2 – голландцы смогли отыграться и сравнять счет на последней минуте. В дополнительное время забитых мячей не случилось, а в серии пенальти лучше оказались аргентинцы. Их голкипер Эмилиано Мартинес отразил два первых удара со стороны сборной Нидерландов, первый из которых нанес сам Вирджил ван Дейк – капитан и лидер национальной команды.