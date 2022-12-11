Валерий Газзаев: Португалия была достойна продолжать чемпионат мира, но тренерские ошибки привели к такому результату

Экс-главный тренер ЦСКА
и сборной России
по футболу Валерий Газзаев высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
– Португалия была достойна продолжать чемпионат мира, но тренерские ошибки привели к такому результату. Состав португальцев был укомплектован великолепными футболистами, – приводит слова Газзаева "СЭ"
.
Сборную Португалию на ЧМ-2022 возглавлял Фернанду Сантуш, который работает с национальной командой с сентября 2014 года. Контракт Фернанду с португальской федерацией футбола рассчитан до лета 2024 года. На чемпионате мира по футболу-2022, который в этом году проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года, сборная Португалии начала свой турнирный путь с группового этапа – команда Сантуша обыграла Гану и Уругвай и уступила Южной Корее в последнем туре. На стадии 1/8 финала португальцы крупно обыграли сборную Швейцарию, а в четвертьфинале их обыграла сборная Марокко. Теперь в одном из полуфиналом ЧМ-2022 Франция, прошедшая Англию, сыграет с Марокко. Во втором полуфинале сойдутся Хорватия и Аргентина.