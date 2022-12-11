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БИЗНЕС Online: "Рубин" не получит финансирования от Республики Татарстан в этом сезоне

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Футбольный клуб "Рубин", выступающий в Первой лиге, рискует не получить финансирования от Республики Татарстан в текущем сезоне.
Фото: ФК "Рубин"
По данным источника, в Татарстане уверены, что СИБУР выполнит все свои обязательства до конца сезона, и не планируют дополнительных вложений в клуб. "Рубин" должен покинуть генеральный директор Рустем Сайманов, которого заменит глава татарстанского управления налоговой службы Марат Сафиуллин. Должна поменяться и форма собственности клуба: обсуждается вариант его оформления в муниципальном статусе.

Футбольный клуб "Рубин", представляющий город Казань, долгое время стабильно выступал в высшем российском дивизионе – Российской премьер-лиге, но летом 2022 года опустился лигой ниже, вылетев в Первую лигу (ранее – Футбольная национальная лига). "Рубин" вылетел из РПЛ напрямую, даже не попав в зону стыковых матчей, а оказавшись на пятнадцатом (предпоследнем) месте. По итогам двадцати сыгранных туров текущего сезона Первой лиги казанский "Рубин" занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 37 очков. "Алания", идущая на втором месте, опережает на одно очко, а лидирующая "Балтика" – на четыре. 15 ноября 2022 года команду по собственной инициативе покинул Леонид Слуцкий, работающий в "Рубине" с декабря 2019 года. Рустем Сайманов занимает свой пост с апреля 2018 года.

Источник: БИЗНЕС Online


Рубин
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