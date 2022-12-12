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Семин – о полуфинале ЧМ-2022 Франция – Марокко: французы фавориты до матча, но это не играет никакой роли во время игры

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между Францией и Марокко.
Фото: Soccer.ru
– Чудеса в футболе происходят часто. У марокканцев есть свои козыри. Они хорошо подготовлены физически, хороши в тактике, выполняют на сто процентов указания тренера. Хотя индивидуальные качества явно лучше у французов. Французы фавориты до матча, но это не играет никакой роли во время игры, – передает слова Семина "СЭ".

Сборные Франции и Марокко сыграют между собой послезавтра, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. До этого, на стадии 1/4 и 1/8 финала ЧМ-2022 французы обыграли в основное время сборные Англии и Польши (2:1 и 3:1). Сборная Марокко в 1/8 финала прошла Испанию в серии послематчевых пенальти, в основное и дополнительное время сыграли 0:0. В 1/4 финала марокканцы обыграли португальцев в основное время со счетом 1:0. На стадии группового этапа Франция обыграла Данию и Австралию, но уступила в последнем туре Тунису, выставив второй состав, а Марокко сыграли вничью с Хорватией и обыграли сборные Бельгии и Канады. Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. Этот статус они обрели летом 2018 года, в России, обыграв в финале ЧМ-2018 Хорватию со счетом 4:2.


Семин Сборная Франции Сборная Марокко Чемпионат Мира
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