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Евсеев: сборная Марокко может обыграть французов и выйти в финал ЧМ-2022. Они уже доказали, что способны на многое

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Главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящих полуфиналах чемпионата мира по футболу-2022.
Фото: Getty Images
– Из четырех полуфиналистов чемпионата мира-2022 трудно выделить явного фаворита. Думаю, его нет. Любая из оставшихся команд может стать чемпионом. Что касается сборной Марокко, то они вполне могут обыграть французов и выйти в финал. Марокканцы уже доказали, что способны на многое, – приводит слова Евсеева "РБ Спорт".

Сборные Франции и Марокко сыграют друг с другом послезавтра, 14 декабря, в 22:00 по московскому времени. До этого, на стадии четвертьфинала, французы обыграли в основное время англичан (2:1) с голами Тчуамени и Жиру, а марокканцы выбили из турнира португальцев (1:0 в основное время с голом Эн-Несири). Еще ранее, в четвертьфинале ЧМ-2022, французы сыграли 3:1 со сборной Польши, а марокканцы прошли сборную Испании по результатам серии послематчевых пенальти. Во втором полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Хорватии и Аргентины. Их матч состоится уже завтра, 13 декабря, в 22:00. Аргентина в 1/8 финала обыграла в основное время Австралию, а в 1/4 выбила Нидерланды по ходу серии пенальти. Хорватия довела обе стадии до серии послематчевых пенальти, выбив из турнира сначала Японию, а затем и Бразилию, которая считалась одним из главных фаворитов чемпионата мира по футболу-2022.


Евсеев Сборная Марокко Сборная Франции Чемпионат Мира
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