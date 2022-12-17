"Германия – это сто процентов, на них я рассчитывал больше. Был уверен, что выйдут из группы", – цитирует футболиста Metaratings.
Сборная Германии начала свое выступление на мировом первенстве в Катаре с поражения от Японии (1:2). Во втором туре групповой стадии "бундестим" поделила очки с командой Испании (1:1), а в заключительном матче переиграла Коста-Рику (4:2). Четырех очков по итогам группового этапа немцам оказалось недостаточно, чтобы пройти в плей-офф.
Кучаев: Германия – это сто процентов самое большое разочарование на ЧМ-2022
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением, выступление какой сборной на чемпионате мира 2022 разочаровало его больше всего.
Фото: РПЛ