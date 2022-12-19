Талалаев: не стал бы говорить, что Месси более велик, чем Марадона. Но в споре с Роналду можно поставить многоточие

Главный тренер "Торпедо
" Андрей Талалаев прокомментировал выигрыш Чемпионата мира-2022 сборной Аргентины во главе с атакующим хавбеком Лионелем Месси.
- Я бы поставил многоточие в споре Месси и Роналду. Дам шанс португальцу на то, чтобы продолжалась его яркая карьера. Чем больше таких личностей будет, тем лучше. Но, конечно, Месси показал, что он велик. В футболе тяжело сравнивать, но многие говорят, что Месси даже более велик, чем Марадона. Я бы пока не стал так говорить. Но то, что в современности Месси - самый сильный футболист, думаю, уже ни у кого нет сомнений, - передает слова Талалаева Sport24
.
Последние годы ознаменовались заочным противостоянием двух ярких футболистов - аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду
, каждый из которых выиграл большое количество командных и индивидуальных призов, но не мог добиться успеха на чемпионатах мира. На ЧМ-2022 в Катаре 37-летний Роналду потерял место в основе сборной Португалии, а его команда выбыла из турнира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1). При этом сборная Аргентины во главе с 35-летним капитаном Месси стала чемпионом мира, а сам футболист забил на ЧМ-2022 7 голов и получил награду лучшему игроку турнира. Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона (ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет) становился чемпионом мира в 1986 году.