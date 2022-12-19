Габулов: на ЧМ-2022 было много ярких вратарей, но ФИФА объективно признала Мартинеса лучшим

Экс-вратарь сборной России
Владимир Габулов поделился мнением о признании Эмилиано Мартинеса лучшим голкипером чемпионата мира 2022.
"Было много вратарей, которые действовали ярко. Вратарь сборной Аргентины признан лучшим по праву. ФИФА признала объективно. Он совершил главные спасения именно в финале. Этого не удалось другим", — цитирует Габулова "СЭ
".
Мартинес со сборной Аргентины добрался до финала чемпионата мира в Катаре, где сыграл против Франции. Основное и дополнительное время не выявило победителя, аргентинцы добыли победу в мировом первенстве в серии пенальти (3:3, 4-2).