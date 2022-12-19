Александр Кержаков – о поездке в Катар на чемпионат мира: никаких проблем не было, наоборот, все было здорово

Бывший форвард сборной России
Александр Кержаков поделился впечатлениями от поездки в Катар, где накануне завершился чемпионат мира по футболу.
– Я был в Катаре достаточно долго: весь групповой этап и удалось побывать на финале. Никаких проблем не было, наоборот, все было здорово. Все было компактно, рядом. Какие-то скептические разговоры и мысли про ЧМ в Катаре, если и были, то никто этого не ощутил, – цитирует Кержакова "СЭ"
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Чемпионат мира по футболу, завершившийся вчера, проходил на территории Катара с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию. Основное время закончилось со счетом 2:2 (по итогам первого тайма Аргентина вела со счетом 2:0), в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, сделав счет 3:3. На последней минуте овертайма потрясающий сейв совершил голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Это позволило перевести игру в серию пенальти, где сильнее оказались подопечные Лионеля Скалони, в 44 года ставший самым молодым наставником-чемпионом мира. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году, в Мексике, США и Канаде. Предыдущий проходил в России – летом 2018 года.