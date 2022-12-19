Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Лунев: де Пауль – это дементор. Он высасывает энергию у соперника и заряжает своих партнеров по команде

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев отметил вклад полузащитника мадридского "Атлетико" Родриго де Пауля в успех Аргентины на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
– Я говорил другу, что это дементор (персонаж вселенной "Гарри Поттера", питающийся человеческими эмоциями), он высасывает энергию у соперника и заряжает партнеров. Он выполняет беговую, позиционную работу, совершает отборы, но также и энергетический фон в большей степени зависит от него, он является реальным мотором команды, – цитирует Лунева "ТАСС".

Центральный полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль – основной игрок сборной Аргентины на закончившемся вчера чемпионате мира по футболу-2022. Турнир для него и его сборной закончился вчера победой над сборной Франции в финальном матче ЧМ-2022. Подопечные Лионеля Скалони обыграли своих соперники в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3. В серии пенальти Аргентина превзошла Францию со счетом 4:2. 28-летний Родриго де Пауль к этому моменту провел за свою сборную 51 игру, отличившись забитыми мячами дважды. Его дебют за национальную команду пришелся на 11 октября 2018 года. Контракт Родриго с мадридским "Атлетико" рассчитан до лета 2026 года. Он находится в этом клубе с лета 2021 года. До этого выступал за "Удинезе".


Лунев де Пауль Сборная Аргентины Чемпионат Мира
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Газизов – о "Спартаке": надеюсь, буду меньше ошибаться с людьми, которые имеют деньги и власть
Агент вратаря Аргентины Мартинеса: Эмилиано хочет играть в ЛЧ. Серия А – почему нет?
Орлов: Паредес стал чемпионом мира, но он футбольный бандит. Его вообще надо было удалять
Г. Иванов: Месси вёл Аргентину к победам на ЧМ – это действительно сильнейший футболист мира
Джорджевич: "Локомотив" некрасиво поступил со мной – меня заставили уехать
Головин: финал ЧМ-2022? Великий матч, который войдет в историю мирового футбола
Manchester Evening News: "Вест Хэм" хочет арендовать Ван-Биссаку у "МЮ"
Журналист Ильёв: Мирзов покинул сбор, что происходит в "Химках" - известно одному дьяволу 3
Ребров: "Спартаку" важно сохранить темп, который команда набрала в конце года
Tuttosport: "Торино" предлагает новый контракт вратарю Милинковичу-Савичу
Орлов: Мбаппе одарен больше, чем Марадона. Но ему необходима футбольная эрудиция – умение делать то, что делает Месси 4
Альварес: в "Манчестер Сити" обсуждали, у кого лучшие шансы на ЧМ. Называли Португалию, Францию. А Пеп указал на меня
Главный тренер "Ариса": будущее Кокорина в клубе будет обсуждаться ближе к весне
Президент Аргентины – в адрес Путина: пусть радость, объединяющая нас со столькими народами мира, послужит примером 3
Дзанетти: Месси или Марадона? Мы должны просто радоваться тому, что лучшие игроки в истории – аргентинцы