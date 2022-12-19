Лунев: де Пауль – это дементор. Он высасывает энергию у соперника и заряжает своих партнеров по команде

Голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев отметил вклад полузащитника мадридского "Атлетико" Родриго де Пауля в успех Аргентины на ЧМ-2022.
– Я говорил другу, что это дементор (персонаж вселенной "Гарри Поттера", питающийся человеческими эмоциями), он высасывает энергию у соперника и заряжает партнеров. Он выполняет беговую, позиционную работу, совершает отборы, но также и энергетический фон в большей степени зависит от него, он является реальным мотором команды, – цитирует Лунева "ТАСС"
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Центральный полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль – основной игрок сборной Аргентины на закончившемся вчера чемпионате мира по футболу-2022. Турнир для него и его сборной закончился вчера победой над сборной Франции в финальном матче ЧМ-2022. Подопечные Лионеля Скалони обыграли своих соперники в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3. В серии пенальти Аргентина превзошла Францию со счетом 4:2. 28-летний Родриго де Пауль к этому моменту провел за свою сборную 51 игру, отличившись забитыми мячами дважды. Его дебют за национальную команду пришелся на 11 октября 2018 года. Контракт Родриго с мадридским "Атлетико" рассчитан до лета 2026 года. Он находится в этом клубе с лета 2021 года. До этого выступал за "Удинезе".