Черчесов - о вероятном переходе РФС в АФК: наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан

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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты заседания Исполкома РФС 23 декабря 2022 года.
Фото: РПЛ
- Мое мнение здесь не самое объективное. Раз собрался Исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан. Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины, - передает слова Черчесова "Чемпионат".

23 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором в том числе обсуждался вопрос о выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и подаче заявки на вступление в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). По итогам заседания состоялся брифинг президента РФС Александра Дюкова, который рассказал, что решение о переходе из УЕФА в АФК было поддержано большинством клубов РПЛ и будет окончательно принято 27 декабря 2022 года.

27 декабря – будущий День свободы российского футбола! Почему решение РФС об уходе из УЕФА в Азию – абсолютно верное


РФС АФК УЕФА Черчесов
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