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Чиновник Никимбаев: говорят, есть лазейка, чтобы РФС быстрее вышел из УЕФА и попал в азиатский отбор ЧМ-2026

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Бывший член оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев ответил на вопрос по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: Getty Images
– Либо люди из РФС не до конца понимают всю сложность ситуации (в чем я сомневаюсь), либо действительно какая-то лазейка есть. Может быть, есть какое-то соглашение с УЕФА на каком-то уровне. На прошлой неделе была встреча – возможно, о чем-то договорились там. Пока не понимаю, что правда и чему верить, но судя по тому, что мне говорили коллеги, РФС настроен перейти из УЕФА в АФК уже в этом году, – цитирует Никимбаева Metaratings.

Напомним, что Российский футбольный союз особенно всерьез рассматривал и обсуждал переход в Азиатскую футбольную конфедерацию в конце 2022 года. По итогу принятие окончательного решения было перенесено на март 2023 года.

Сборная России и российские клубы на данный момент все еще отстранены от официальных международных соревнований, проводимых под эгидами ФИФА и УЕФА, на неопределенный срок. Сборная России уже пропустила чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре в ноябре и декабре предыдущего года. Сейчас российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи, а российские команды играют исключительно друг с другом, за редкими исключениями.


РФС УЕФА АФК
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