Нагорных - о переходе в Азию: нельзя сидеть и ждать, когда нас пустят или не пустят в УЕФА, жить воспоминаниями

- Спортсменам надо соревноваться. Конечно, мы как клуб, который баловал своих болельщиков Лигой чемпионов и Лигой Европы в последние годы, потеряем в зрелищности. Но, с другой стороны, мы видим, что и ведущие европейские игроки едут в азиатские клубы. Может, пока там еще нет такой системы соревнований, как в Европе, но это не значит, что она не возникнет в ближайшие годы. Средства там есть, любовь к футболу тоже. Если наши футбольные руководители увидят, что с УЕФА всё бесперспективно, там только тянут время, то… Что лучше, жить воспоминаниями или смотреть несколько вперед? Нельзя сидеть сложа руки. ...Это комплексный, сложный вопрос, которым нужно заниматься, а не просто сидеть и ждать, когда нас пустят или не пустят в УЕФА. У спортсменов не очень длинный век, - передает слова Нагорных "СЭ".
С конца февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. В результате этого сборная России пропустила стыковые матчи за право выхода на Чемпионат мира-2022, очередной розыгрыш Лиги наций и жеребьевку квалификационного турнира к Чемпионату Европы-2024, московский "Спартак" не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона, все клубы Российской премьер-лиги пропускают текущий еврокубковый сезон.
В конце декабря 2022 года Исполнительный комитет РФС рассматривал возможность выхода России из УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) и вступления в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола). Было принято решение не подавать заявку о выходе из УЕФА немедленно, а создать рабочую группу с участием представителей обеих организаций, которая рассмотрела бы пути решения вопроса возвращения России в международный футбол. При этом президент РФС Александр Дюков называл приблизительный срок, после которого его ведомство начнет предпринимать шаги по немедленному переходу в АФК в случае отсутствия реальных подвижек со стороны УЕФА - в середине весны 2023 года.
УЕФА Россию «не хочет терять и хочет видеть», но в соревнования не допустит. А вы ждали чего-то другого?
Нагорных - о переходе в Азию: нельзя сидеть и ждать, когда нас пустят или не пустят в УЕФА, жить воспоминаниями
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС из УЕФА в АФК.
Фото: УЕФА