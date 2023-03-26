- Даже с Ираном они могли сыграть лучше, на мой взгляд. Но с Ираком на это больше шансов - эта команда слабее. Мы вправе надеяться на доминирование нашей сборной. На кого из игроков прежде всего можно надеяться? Пиняев. Для меня было непонятно, почему он не вышел в матче с Ираном. Потому что если ты хочешь "обстреливать" молодых - это я про слова Карпина говорю - то их надо "обстреливать" в матче с сильными соперниками. Еще есть ряд молодых ребят, которые должны в игре с Ираком проявить свои лучшие качества, - передает слова Баранника "РБ Спорт".
Сборная России 23 марта провела в Тегеране выездной товарищеский матч со сборной Ирана, встреча закончилась вничью со счетом 1:1. На гол на 28 минуте Антона Миранчука с пенальти, назначенного за нарушение против Антона Зиньковского, хозяева поля ответили также с 11-метрового точным ударом Мехди Тареми на 47 минуте. 18-летний атакующий полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев остался в запасе и по ходу игры на поле не появился.
26 марта сборная России в Санкт-Петербурге сыграет контрольный матч со сборной Ирака, игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Тренировка сборной России по выходу от своих ворот закончилась ничьей с Ираном. Сафонов блистал, остальные не смогли
Баранник: непонятно, почему Пиняев не вышел с Ираном. Молодых надо "обстреливать" в матчах с сильными соперниками
Экс-полузащитник "Зенита" Дмитрий Баранник прокомментировал товарищеские матчи мартовского сбора сборной России с Ираном (1:1) и Ираком (26 марта).
Фото: РФС