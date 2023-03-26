- Хотел бы я видеть в сборной России Дзюбу? Нет. Его время прошло. Сколько ему будет лет, когда будем играть в следующем отборочном цикле? Ему 45 будет? Давайте тогда и я буду играть. Давайте позовем Карвальо, сделаем гражданство - пусть он сыграет, - передает слова Кузнецова "РБ Спорт".
34-летний нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба провел за сборную России 55 матчей, в которых забил 30 голов и совершил 15 ассистентских действий. Последний матч Дзюбы за национальную команду состоялся 21 июня 2021 года в рамках встречи со сборной Дании (1:4) в 3 туре группового этапа перенесенного Чемпионата Европы-2020. Осенью 2021 года новый главный тренер сборной Валерий Карпин включал игрока в расширенный список, однако Дзюба отказался от вызова, объяснив это плохой физической формой.
Песьяков: Дзюба будет играть в РПЛ до 45 лет вообще спокойно
Кузнецов: время Дзюбы в сборной России прошло. Ему 45 будет в следующем цикле - давайте и я буду играть, или Карвальо
57-летний экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о перспективах возвращения в сборную России 34-летнего нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
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