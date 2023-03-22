- На самом деле, если разбирать его голы, то второй мы подарили. А первый и третий достаточно похожие - очень хорошо пробил, достать такое трудно. Артем оказался в этих эпизодах в нужном месте и использовал свои шансы. В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень - со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго, - передают слова Песьякова "Известия".
34-летний нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в трех матчах Российской премьер-лиги за "железнодорожников" забил 4 гола и выполнил 1 результативный пас. В выездном матче 18 тура РПЛ против "Ростова" (3:1), который стал первым для Дзюбы после возвращения в Россию из чемпионата Турции, форвард оформил хет-трик в ворота 34-летнего голкипера Сергея Песьякова. Второй забитый мяч стал прямым следствием ошибки защитников желто-синих, которые оставили мяч Дзюбе на входе в штрафную, первый и третий голы футболист забил ударами с близкого расстояния.
Песьяков: Дзюба будет играть в РПЛ до 45 лет вообще спокойно
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков высказал мнение о перспективах карьеры 34-летнего нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"