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Все сборные стран Центральной Азии выступают за участие сборной России в Кубке CAFA

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В пресс-службе Федерации футбола Ирана сообщили о поддержке возможного выступления сборной России на чемпионате Центральной Азии со стороны сборных всех стран, входящих в CAFA.
Фото: РФС
- Насколько нам известно, все участники летнего турнира CAFA - а именно сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - выступают за участие сборной России в летнем футбольном турнире Центральной Азии. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги, - передает слова представителя пресс-службы Федерации футбола Ирана Sport24.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз рассматривает возможность участия сборной России в Кубке CAFA - чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии, который пройдет в период с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. В турнире примут участие 6 сборных стран, входящих в CAFA - Иран, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан, а также два приглашенных участника, одним из которых могла бы стать сборная России.

С момента политического отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года сборная России провела 5 товарищеских матчей со сборными из Азии, 4 из них - с национальными командами стран, входящих в CAFA.

Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент


Сборная России Кубок CAFA
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