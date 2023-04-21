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Терюшков: отказ РФС от Кубка CAFA недальновиден. В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен

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Депутат Государственной Думы Роман Терюшков прокомментировал отказ РФС от выступления сборной России на Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии.
Фото: AFP
- Отказ от участия в турнире футбольных ассоциаций центральной Азии обусловлен безвольным метанием РФС от Европы к Азии. ...В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен со стратегической, моральной и этической точек зрения. Случившийся отказ РФС от участия в турнире футбольных ассоциаций центральной Азии недальновиден. Этот шаг не способствует формированию международных отношений, открывающих путь нашим спортсменам на арену спортивных баталий, где соревнуются более 2/3 земного шара, - передает слова Терюшкова "РБ Спорт".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что организация приняла решение отказаться от возможного участия сборной России в Кубке CAFA - Футбольной ассоциации Центральной Азии, в состав которой входят Иран, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан и Афганистан. При этом все российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях политическими решениями УЕФА и ФИФА. Ранее Исполком РФС рассматривал возможность выхода России из УЕФА и перехода в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола, но это решение на данный момент так и не принято.


Кубок CAFA РФС Сборная России АФК УЕФА
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