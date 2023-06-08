Матчи Скрыть

Чистяков: сейчас сборной России лучше подождать. Но если ситуация станет безвыходной – надо уходить в Азию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о возможном переходе отечественной национальной команды в Азию.
Фото: РФС
– В еврокубках я сыграл всего 7 матчей. Поздно залез, ведь в 1-м сезоне в "Зените" не был заявлен. Слава богу, это все-таки случилось. У кого-то вообще ничего. Надеюсь, еще выступим там в будущем. Стоит ли России уходить в Азию? Не вникаю в это сильно. Каждый день информация меняется. Мое мнение – лучше подождать, если есть шанс вернуться. Но если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить, – цитирует Чистякова "Чемпионат".

Ранее сборная России по футболу была отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Это произошло после февраля 2022 года. С тех пор отечественные клубы не выступают в еврокубках, а национальная команда играет лишь в товарищеских матчах. Примечательно, что, после отстранения россиян, руководство РФС стало рассматривать вариант с потенциальным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Но развития данная идея так и не получила.

Последний матч сборной России по футболу состоялся в марте 2023 года. Тогда в товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина одолели команду Ирака со счетом 2:0.


Сборная России Чистяков Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Чистяков: сейчас сборной России лучше подождать. Но если ситуация станет безвыходной – надо уходить в Азию
Спортивный директор "Труа": со стороны "Спартака" действительно большой интерес к Бальде
Путин – о легионерах в российском футболе: это неплохо, но все хорошо в меру 1
Каряка – о возможном назначении Слуцкого в "Динамо": у меня другая информация. Скоро вы ее узнаете 1
Хави – о решении Месси отказать "Барселоне": он больше не хочет быть в центре внимания
Чистяков: "Зенит" ждал большей конкуренции от "Спартака". Но он ее не увидел 3
Кононов: Глушенков – это игрок со сложным характером, но с большим потенциалом
Bild: "Бавария" нацелилась на трансфер полузащитника "Вест Хэма" Райса
Сайманов: "Рубин" 100 процентов вернулся бы в РПЛ и со Слуцким
Полузащитник сборной России Литвинов: моя мечта – возглавить "Спартак"
Кечинов – о Суперфинале Кубка России: ЦСКА и "Краснодар" – однозначно равные соперники. Шансы 50 на 50 2 эксклюзив
Кечинов – о стыковых матчах: было заметно, что "Факел" и "Пари НН" гораздо сильнее оппонентов по составу и по игре эксклюзив
Журналист Карпов – о штрафе Роши: Григорьянц последователен в оценках, несмотря на давление со стороны "Спартака" 1
Легионер ЦСКА Роша избежал дисквалификации за то, что назвал "клоуном" нападающего "Спартака" Соболева
Глава КДК РФС: Джикия говорил, что его слова не были адресованы судье. Хотя мы установили, что адресный характер был 2