– В еврокубках я сыграл всего 7 матчей. Поздно залез, ведь в 1-м сезоне в "Зените" не был заявлен. Слава богу, это все-таки случилось. У кого-то вообще ничего. Надеюсь, еще выступим там в будущем. Стоит ли России уходить в Азию? Не вникаю в это сильно. Каждый день информация меняется. Мое мнение – лучше подождать, если есть шанс вернуться. Но если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить, – цитирует Чистякова "Чемпионат".
Ранее сборная России по футболу была отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Это произошло после февраля 2022 года. С тех пор отечественные клубы не выступают в еврокубках, а национальная команда играет лишь в товарищеских матчах. Примечательно, что, после отстранения россиян, руководство РФС стало рассматривать вариант с потенциальным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Но развития данная идея так и не получила.
Последний матч сборной России по футболу состоялся в марте 2023 года. Тогда в товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина одолели команду Ирака со счетом 2:0.
Чистяков: сейчас сборной России лучше подождать. Но если ситуация станет безвыходной – надо уходить в Азию
Защитник сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о возможном переходе отечественной национальной команды в Азию.
Фото: РФС