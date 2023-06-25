- Очень положительно, если в двух словах. Каждый тренер ничего глобального принести не может, но профессионализм, с которым работал весь тренерский штаб во главе с Михаилом Михайловичем, позволил нашей сборной выйти в финальную часть чемпионата Европы после долгого перерыва. Когда мы играли в очередном отборочным цикле, мы также имели все шансы и, думаю, вышли бы тоже в финальную часть чемпионата Европы. Поэтому сборная работала успешно, игроки развивались, - передает слова Лексакова "СЭ".
39-летний главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов с декабря 2018 года по апрель 2023 года работал в должности главного тренера молодежной сборной России. Под его руководством в 2020 году сборная России U21 успешно прошла квалификационные этапы молодежного Чемпионата Европы-2021. На самом турнире команда Галактионова заняла третье место в группе с молодежными сборными Франции, Дании и Исландии, после стартового разгрома исландцев со счетом 4:1 уступив французам (0:2) и датчанам (0:3), и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
Лексаков - об оценке работы Галактионова на посту главного тренера сборной России U21: очень положительно
Спортивный директор РФС Андрей Лексаков оценил работу Михаила Галактионова в должности наставника молодежной сборной России.
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