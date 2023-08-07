Как сообщает источник, полузащитник Егор Пруцев получил предложение стать игроком сборной Сербии U-21. Однако футболист отказался выступать за балканцев. Примечательно, что Егор, который заигран за молодежную российскую национальную команду, в мае текущего года получил гражданство Сербии.
20-летний Пруцев – воспитанник "Академии ФК". Он стал игроком сербской "Црвены Звезды" в августе 2022 года. Действующий контракт полузащитника с клубом из Белграда рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в 600 тысяч евро.
Источник: Sport24
Sport24: Егор Пруцев отказался выступать за молодежную сборную Сербии
Российский футболист Егор Пруцев, выступающий за белградскую "Црвену Звезду", отказался играть в составе сборной Сербии U-21.
Фото: ФК "Црвена Звезда"