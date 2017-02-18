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Винченцо Монтелла: Берлускони великолепно разбирается в футболе

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла заявил, что владелец итальянского клуба Сильвио Берлускони отлично разбирается в футболе.

"С огромным уважением отношусь к Берлускони и всегда буду благодарен ему за шанс, который он мне предоставил. Конечно, разногласия могут случаться, я с уважением отношусь к ним, ведь с определенными вещами можно как соглашаться, так и не соглашаться.

Берлускони доказал мне, что великолепно разбирается в футболе. Некоторые слухи действительно правдивы, но Сильвио регулярно хвалит меня за работу. Думаю, общение с президентом может помочь команде прогрессировать.

Очень рад, что тренирую "Милан", я хотел работать в этом клубе и надеюсь, что продолжу своё дело. Но не все зависит от меня", — приводит слова Монтеллы Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Монтелла Берлускони Милан
Сегодня, 23:20
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