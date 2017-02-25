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Антонио Конте: букмекеры уволили меня еще в начале сезона

Наставник "Челси" Антонио Конте отметил, что после неудачного начала сезона важно было не терять концентрации и продолжать работу. После 25 туров "Челси" лидирует в АПЛ с отрывом в 8 очков.

"Букмекеры уже уволили меня из "Челси" в начале сезона, однако мне посчастливилось сохранить концентрацию и продолжить работать.

Считаю важным закончить этот сезон наилучшим образом. И я, и игроки сфокусированы на сезоне. Впереди 13 матчей до конца чемпионата, мы хотим остаться лидерами, но это будет непросто", - приводит слова Конте "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports.
Теги: Конте Челси
Сегодня, 11:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:18) #
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Нужно было ставку сделать , Конте и Челси сейчас в порядке, но думаю следующий сезон сложится как у Лестера.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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