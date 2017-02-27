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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана
Бывший главный тренер "Кайрата" Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана, информирует пресс-служба Федерации футбола Казахстана.
Соглашение с 54-летним тренером рассчитано на 3 года.
Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Талгат Байсуфинов назначен техническим директором департамента национальных сборных.
Соглашение с 54-летним тренером рассчитано на 3 года.
Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Талгат Байсуфинов назначен техническим директором департамента национальных сборных.
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