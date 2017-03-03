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Леонардо Бонуччи: мы встретились с Аллегри лицом к лицу и уладили конфликт

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал о разрешении конфликта с наставником туринцев Массимилиано Аллегри.

Ранее 29-летний футболист позволил себе оскорбления в адрес Аллегри в ходе матча чемпионата Италии с "Палермо" (4:1).

"Мы встретились лицом к лицу с Аллегри и уладили ситуацию. Теперь все еще лучше, чем было раньше. Из всего негативного нужно выносить позитив.

На следующее утро после нашего конфликта я был обеспокоен случившимся, то же чувствовал и тренер. Важно понимать, что все его решения направлены на благо команды.

Из-за ситуации с Аллегри я на следующей неделе буду платить за ужин всей команды", - цитирует Бонуччи "Чемпионат" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Бонуччи Аллегри Ювентус
Сегодня, 03:55
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