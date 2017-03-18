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Чезаре Пранделли: отказал "Лестеру" из-за того, как они обошлись с Раньери

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли признался, что отклонил предложение возглавить «Лестер».

«Я отказал «Лестеру». Они обращались ко мне, но я сразу ответил отказом. Не хочется идти работать в такое место после того, как они поступили с Раньери. На такое не соглашаются. Моментальный отказ.

Тренерская работа в футболе – чрезвычайно тяжелая, но в то же время очень привлекательная. В последние годы произошли серьезные изменения в том, как тренер и футболисты относятся друг к другу.

Раньери добился с «Лестером» такого, что никому никогда не повторить. Тренера, завоевавшего исторический титул, увольняют через несколько месяцев после этого. И над этим стоит задуматься.

Когда вся ответственность ложится на одного человека, он с ней не справляется. А когда ответственность распределена между тренером, руководством и игрокам, уже попроще.

Тренер должен оставаться тренером. Когда его просят заниматься другими делами, приходится тяжело», – сказал Пранделли.

Sports.ru
Теги: Пранделли Лестер Раньери
Вчера, 23:45
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