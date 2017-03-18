Чезаре Пранделли: отказал "Лестеру" из-за того, как они обошлись с Раньери

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли признался, что отклонил предложение возглавить «Лестер».«Я отказал «Лестеру». Они обращались ко мне, но я сразу ответил отказом. Не хочется идти работать в такое место после того, как они поступили с Раньери. На такое не соглашаются. Моментальный отказ.Тренерская работа в футболе – чрезвычайно тяжелая, но в то же время очень привлекательная. В последние годы произошли серьезные изменения в том, как тренер и футболисты относятся друг к другу.Раньери добился с «Лестером» такого, что никому никогда не повторить. Тренера, завоевавшего исторический титул, увольняют через несколько месяцев после этого. И над этим стоит задуматься.Когда вся ответственность ложится на одного человека, он с ней не справляется. А когда ответственность распределена между тренером, руководством и игрокам, уже попроще.Тренер должен оставаться тренером. Когда его просят заниматься другими делами, приходится тяжело», – сказал Пранделли.