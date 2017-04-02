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Президент "ПСЖ": в игре против "Монако" мы показали свое истинное лицо
Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи поделился впечатлениями от разгромной победы своей команды над "Монако" (4:1) в финале Кубка французской лиги.
"Думаю, мы все еще хозяева во французском футболе. Мы показали истинное лицо "ПСЖ". У нас отличные игроки, отличный клуб и отличный тренер, этого не нужно забывать. Вы много критикуете нас, но я рад этой победе. Матч с "Монако" был особенным и важным. Сезон начался для нас, теперь мы настроены выиграть чемпионат", — цитирует аль-Хелаифи L.
"Газета.ру"
"Думаю, мы все еще хозяева во французском футболе. Мы показали истинное лицо "ПСЖ". У нас отличные игроки, отличный клуб и отличный тренер, этого не нужно забывать. Вы много критикуете нас, но я рад этой победе. Матч с "Монако" был особенным и важным. Сезон начался для нас, теперь мы настроены выиграть чемпионат", — цитирует аль-Хелаифи L.
"Газета.ру"
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