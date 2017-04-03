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Дэвид Мойес извинился перед журналисткой за угрозы дать ей пощечину
Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес извинился перед журналисткой компании BBC за угрозы физической расправы.
53-летний шотландский специалист вышел из себя, когда журналистка Вики Спаркс задала вопрос о том, означает ли присутствие владельца клуба Эллиса Шорта на матче с "Бернли" (0:0), что будущее Мойеса под вопросом.
"Это было несколько дерзко, так что следи за собой. Ты можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз, когда придешь", – заявил Мойес после интервью.
Спаркс записала ответ тренера, но не подала на него жалобу. Однако работодатель Спаркс, BBC, обвинил Мойеса в запугивании репортера.
После инцидента Мойес сам позвонил журналистке сегодня утром, принес извинения и признал, что его манера общения была абсолютно неприемлемой. И Спаркс, и BBC приняли извинения тренера.
Sports.ru
53-летний шотландский специалист вышел из себя, когда журналистка Вики Спаркс задала вопрос о том, означает ли присутствие владельца клуба Эллиса Шорта на матче с "Бернли" (0:0), что будущее Мойеса под вопросом.
"Это было несколько дерзко, так что следи за собой. Ты можешь получить пощечину, даже если ты женщина. Будь осторожнее в следующий раз, когда придешь", – заявил Мойес после интервью.
Спаркс записала ответ тренера, но не подала на него жалобу. Однако работодатель Спаркс, BBC, обвинил Мойеса в запугивании репортера.
После инцидента Мойес сам позвонил журналистке сегодня утром, принес извинения и признал, что его манера общения была абсолютно неприемлемой. И Спаркс, и BBC приняли извинения тренера.
Sports.ru
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