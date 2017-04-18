Форвард "Кьево" пропустит полгода из-за травмы крестообразной связки

Нападающий "Кьево" Риккардо Меджорини в матче с "Кальяри" получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.



Как сообщает Football Italia, форвард перенесет операцию и пропустит примерно полгода.