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Форвард "Кьево" пропустит полгода из-за травмы крестообразной связки

Нападающий "Кьево" Риккардо Меджорини в матче с "Кальяри" получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Как сообщает Football Italia, форвард перенесет операцию и пропустит примерно полгода.
Теги: Кьево
Вчера, 23:14
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