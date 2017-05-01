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Евгений Левченко: Зинченко проиграл конкуренцию в ПСВ

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова полузащитник ПСВ Александра Зинченко, который заявил, что ему не хватает игровой практики в голландском клубе.

"Если ты не играешь, то претензии можно предъявлять только к себе. Если ты лучший, то ты будешь играть. Уверен, что никаких подводных камней у тренера в сторону Зинченко нет. К сожалению, Саша проиграл конкуренцию Нарсингху, Гуардадо и Симу Де Йонгу в центре поля. С Александром мы общались некоторое время назад. Он говорил, что дела у него идут не так, как он этого хотел. Сейчас ему очень сложно в ПСВ, к тому же выбор главного тренера команды пал не на него. Ему давали шанс в начале сезона, и у него было большее количество времени. Зинченко играл и в центре полузащиты, и под нападающими, но команда не прогрессировала. И к сожалению, я не вижу никаких предпосылок, что что-то в этой ситуации может измениться", – цитирует Левченко "Спорт День за Днем".
Теги: Зинченко ПСВ
Сегодня, 16:14
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