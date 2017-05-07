Жозе Моуринью хочет, чтобы Венгер продолжил тренировать "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поддержал своего коллегу из "Арсенала" Арсена Венгера."Я симпатизирую всем тренерам, так как мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами и трудностями. Футбол изменился, и мы не можем работать в одном месте долгое время. Надеюсь, Венгер продолжит возглавлять "Арсенал".Пожалуй, Арсен — последний пример тренера, который обеспечивает своему клубу стабильность", — приводит слова Моуриньо Goal.