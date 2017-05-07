Жозе Моуринью хочет, чтобы Венгер продолжил тренировать "Арсенал"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (14)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (14)
Вчера 23:50
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (8)
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (8)
Вчера 23:11
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (17)
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (17)
Вчера 23:08
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (7)
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (7)
Вчера 22:35
Денис Глушаков: пенальти был (49)
Денис Глушаков: пенальти был (49)
Вчера 22:31
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (12)
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (12)
Вчера 21:31
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Вчера 21:22
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
Вчера 21:10
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (3)
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (3)
Вчера 21:03
Никита Бурмистров: у "Ростова" классные защитники, за счёт этого Медведев стоял на ноль (2)
Никита Бурмистров: у "Ростова" классные защитники, за счёт этого Медведев стоял на ноль (2)
Вчера 20:59
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (5)
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (5)
Вчера 20:46
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Вчера 20:35
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
Вчера 20:15
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
Вчера 20:09
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Жозе Моуринью хочет, чтобы Венгер продолжил тренировать "Арсенал"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поддержал своего коллегу из "Арсенала" Арсена Венгера.
"Я симпатизирую всем тренерам, так как мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами и трудностями. Футбол изменился, и мы не можем работать в одном месте долгое время. Надеюсь, Венгер продолжит возглавлять "Арсенал".
Пожалуй, Арсен — последний пример тренера, который обеспечивает своему клубу стабильность", — приводит слова Моуриньо Goal.
"Газета.ру"
"Я симпатизирую всем тренерам, так как мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами и трудностями. Футбол изменился, и мы не можем работать в одном месте долгое время. Надеюсь, Венгер продолжит возглавлять "Арсенал".
Пожалуй, Арсен — последний пример тренера, который обеспечивает своему клубу стабильность", — приводит слова Моуриньо Goal.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.