Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Леонид Слуцкий может возглавить "Челси"

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить "Челси", сообщает The Daily Express.

Как отмечает издание, нынешний наставник "Челси" Антонио Конте является кандидатом на пост главного тренера "Барселоны". Нынешний контракт итальянца с лондонцами действует еще сезон, и клуб в конце мая планировал обсудить продление сотрудничества.

Если Конте уйдет из "Челси", его пост может занять Слуцкий. Издание называет российского специалиста давним другом Романа Абрамовича и отмечает, что Слуцкий с января живет в Лондоне, активно изучает английский язык, регулярно бывает на играх "Челси" и тренировочной базе клуба.

Леонид Слуцкий может возглавить "Челси"

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Челси Конте
Сегодня, 12:13
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чё-там же гамбургеры вкуснее, да и Рома с"экономит. Слуцкер заодно и сапожником подработает.
Регистрация: 18.02.2012
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (1)
online

Абрамович начал экономить?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (1)
online

название газеты смущает
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (1)
online

При всем уважении к Слуцкому но не по Сеньке шапка.... Начать с чего то по проще.
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Адамова и Набабкина прихватит с собой?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это даже на первоапрельскую шутку не тянет.
Это чтото из раннего Петросяна.
Вообще не смешно confused
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (0)
online

чушь
Регистрация: 19.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.