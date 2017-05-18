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Агент: Туре не будет рассматривать предложения из Китая и США
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, рассказал о будущем своего клиента.
"Интер" или "Рома"? Италия — красивая страна, которая очень нравится Туре. Там хорошо жить, а Серия А — топ-турнир. На данный момент, по будущему Яя нет никакой конкретики или переговоров, но мы открыты для предложений. Готовы оценить все предложения. Туре является дорогостоящим игроком, которого могут позволить себе не все. Только крупнейшие клубы могут заполучить его.
Есть ли шанс, что он продлит соглашение с "Манчестер Сити"? В футболе нет ничего невозможного, но скоро Яя станет свободным агентом и может выбирать себе новый клуб. У нас есть много предложений, которые необходимо оценить. Скоро примем решение. Повторюсь, не все клубы могут его себе позволить. Например, в Германии только "Бавария" соответствует уровню Туре. Мы точно не согласимся на предложения из Китая или США. Яя продолжит играть в Европе на высоком уровне. Он хочет побеждать и играть в Лиге чемпионов", — передает его слова Tuttomercatoweb.
"Газета.ру"
"Интер" или "Рома"? Италия — красивая страна, которая очень нравится Туре. Там хорошо жить, а Серия А — топ-турнир. На данный момент, по будущему Яя нет никакой конкретики или переговоров, но мы открыты для предложений. Готовы оценить все предложения. Туре является дорогостоящим игроком, которого могут позволить себе не все. Только крупнейшие клубы могут заполучить его.
Есть ли шанс, что он продлит соглашение с "Манчестер Сити"? В футболе нет ничего невозможного, но скоро Яя станет свободным агентом и может выбирать себе новый клуб. У нас есть много предложений, которые необходимо оценить. Скоро примем решение. Повторюсь, не все клубы могут его себе позволить. Например, в Германии только "Бавария" соответствует уровню Туре. Мы точно не согласимся на предложения из Китая или США. Яя продолжит играть в Европе на высоком уровне. Он хочет побеждать и играть в Лиге чемпионов", — передает его слова Tuttomercatoweb.
"Газета.ру"
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