"Монако" подписал одного из главных талантов бельгийского чемпионата Тилеманса

«Монако» официально объявил о переходе из «Андерлехта» полузащитника Юри Тилеманса. Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан до 2022 года.По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 23 млн. За монегасков бельгийский футболист будет выступать под 17-м номером.За «Андерлехт» Тилеманс в общей сложности провёл 185 матчей, забил 35 голов и сделал 31 голевую передачу. В прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат Бельгии.Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Интера» и «Эвертона».