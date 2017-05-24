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"Монако" подписал одного из главных талантов бельгийского чемпионата Тилеманса
«Монако» официально объявил о переходе из «Андерлехта» полузащитника Юри Тилеманса. Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан до 2022 года.
По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 23 млн. За монегасков бельгийский футболист будет выступать под 17-м номером.
За «Андерлехт» Тилеманс в общей сложности провёл 185 матчей, забил 35 голов и сделал 31 голевую передачу. В прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат Бельгии.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Интера» и «Эвертона».
Чемпионат
По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 23 млн. За монегасков бельгийский футболист будет выступать под 17-м номером.
За «Андерлехт» Тилеманс в общей сложности провёл 185 матчей, забил 35 голов и сделал 31 голевую передачу. В прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат Бельгии.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Интера» и «Эвертона».
Чемпионат
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