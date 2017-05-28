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Майкл Кэррик продлил контракт с "МЮ" до 2018 года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

Договор рассчитан до конца июня 2018 года.

35-летний Кэррик выступает за "МЮ" с июля 2006 года. За это время он сыграл 459 матчей и забил 24 гола.

"Газета.ру"
Теги: Кэррик Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:09
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