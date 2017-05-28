Майкл Кэррик продлил контракт с "МЮ" до 2018 года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.Договор рассчитан до конца июня 2018 года.35-летний Кэррик выступает за "МЮ" с июля 2006 года. За это время он сыграл 459 матчей и забил 24 гола.